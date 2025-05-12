صورة - جماهير الريدز تسخر من أرتيتا "وصيفة الشرف لا العروس" !!

خلال المباراة التي انتهت الى التعادل (2-2) بين ليفربول وأرسنال، ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حملت بعض جماهير "الريدز" لافتة مثيرة للانتباه على مُدرّجات ملعب أنفيلد رود.وكانت اللافتة موجهة الى الاسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، حيث أظهرته على خلفية حمراء تيمناً بلون ليفربول، مُحاطاً بشعار "الريدز"، مرتدياً ثوب أنثى وصيفة في زفاف، وكتب عليها "دائما وصيفة الشرف لا العروس أبداً".وتُوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (83 نقطة)، ويحتل أرسنال الوصافة برصيد 68 نقطة، وهي مهددة قبل جولتين من الختام، اذ يطارده نيوكاسل يونايتد وله 66 نقطة، علماً أنه حل وصيفاً في الموسم الفائت، حين توج مانشستر سيتي باللقب.