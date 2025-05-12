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فيديو - برشلونة x ريال مدريد: 16-7!!

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فيديو - برشلونة x ريال مدريد: 16-7!!
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كرة القدم

2025-05-12 | 00:16
فيديو - برشلونة x ريال مدريد: 16-7!!

أكمل برشلونة سلسلة انتصاراته على ريال مدريد هذا الموسم

أكمل برشلونة سلسلة انتصاراته على ريال مدريد، وهيمن عليه بالكامل هذا الموسم، بعد تغلبه عليه (4-3)، في قمة مباريات الجولة 35 من الدوري الاسباني، رافعاً الفرق في الصدارة الى سبع نقاط قبل ثلاث جولات على ختام البطولة.
ففي ذهاب الدوري، انتصر برشلونة (4-0)، ثم فاز في كلاسيكو كأس السوبر في الرياض (5-2)، وتغلب على ريال مدريد (3-2) في نهائي كأس الملك، ثم انتصر بالأمس في إياب الدوري (4-3)، مسجلاً حصيلة اجمالية (16-7).
وبذلك، يكون الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قد فشل في التغلب على نظيره الألماني هانزي فليك، في مواجهتهما الأربعة هذا الموسم.



فيديو - برشلونة x ريال مدريد: 16-7!!

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

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