فيديو - برشلونة x ريال مدريد: 16-7!!

أكمل برشلونة سلسلة انتصاراته على ريال مدريد، وهيمن عليه بالكامل هذا الموسم، بعد تغلبه عليه (4-3)، في قمة مباريات الجولة 35 من الدوري الاسباني، رافعاً الفرق في الصدارة الى سبع نقاط قبل ثلاث جولات على ختام البطولة.ففي ذهاب الدوري، انتصر برشلونة (4-0)، ثم فاز في كلاسيكو كأس السوبر في الرياض (5-2)، وتغلب على ريال مدريد (3-2) في نهائي كأس الملك، ثم انتصر بالأمس في إياب الدوري (4-3)، مسجلاً حصيلة اجمالية (16-7).وبذلك، يكون الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قد فشل في التغلب على نظيره الألماني هانزي فليك، في مواجهتهما الأربعة هذا الموسم.