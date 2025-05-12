فيديو - مالك نوتنغهام يجادل المدرب في الملعب

مالك نوتنغهام فورست فصل على نونو سانتو في الملعب بعد صافرة الحكم مباشرة بسبب تعثرات الفريق مؤخرًا 🤯😱

pic.twitter.com/DwPBVhMrLG — عمرو (@bt3) May 11, 2025

على الرغم من الموسم الممتاز الذي قدّمه فريقه، لم يكن مالك نادي نوتنغهام فورست، اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس راضياً، فنزل الى الملعب لمقارعة المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتوس، وذلك بعد تعادل الفريق على ميدانه (2-2) مع ليستر سيتي، الهابط الى الدرجة الأولى.وتراجعت نتائج الفريق مؤخراً، اذ خسر أمام أستون فيلا (1-2) وايفرتون (0-1)، ثم فاز على توتنهام (2-1)، وخسر أمام مانشستر سيتي (0-2) في كأس الاتحاد، وبالنتيجة نفسها أمام برينتفورد، وتعادل (1-1) مع كريستال بالاس و(2-2) مع ليستر سيتي.وبعدما كان ثالثاً، يحتل نوتنغهام حالياً المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 62 نقطة، على بُعد نقطة من أستون فيلا وتشيلسي والمراكز الأوروبية، وثلاث نقاط عن السيتي، وأربع نقاط عن نيوكاسل، قبل جولتين على ختام البطولة.