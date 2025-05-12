فيديو - هدفٌ مذهل قد ينال جائزة بوشكاش

سانتياجو مونتيل سجل هدف يترشح لجائزة بوشكاش 🤯😍🚀pic.twitter.com/hzuLScV9ip — Eslam Ahmed 🇨🇴 (@islam_colombia) May 11, 2025

قاد سانتياغو غابريل مونتيل، النجم البالغ 24 سنة، فريقه انديبندنتي الى الفوز الشاق على ضيفه انديبندنتي ريفادافيا، بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 57، من المباراة التي جرت ضمن الجولة 16 من الدوري الارجنتيني، وهو الاول له هذا الموسم.وسدد مونتيل الكرة التي أحدثت دربكة وأُبعدت عن منطقة الجزاء "دوبل كيك" وظهره للمرمى، وبطريقة لا أروع من خارج الصندوق، وقد يُرشّح هذا الهدف بالتأكيد لجائزة بوشكاش لأفضل هدف.ويحتل انديبندنتي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية بـ29 نقطة، متأخراً عن روزاريو (35) وريفر بلايت (31)، فيما يحتل انديبندنتي ريفادافيا المركز السادس في ترتيب المجموعة الأولى (27).