الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - هدفٌ مذهل قد ينال جائزة بوشكاش

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - هدفٌ مذهل قد ينال جائزة بوشكاش
A-
A+

كرة القدم

2025-05-12 | 00:44
فيديو - هدفٌ مذهل قد ينال جائزة بوشكاش

سدد الكرة "دوبل كيك" وظهره للمرمى وبطريقة لا أروع من خارج الصندوق

قاد سانتياغو غابريل مونتيل، النجم البالغ 24 سنة، فريقه انديبندنتي الى الفوز الشاق على ضيفه انديبندنتي ريفادافيا، بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 57، من المباراة التي جرت ضمن الجولة 16 من الدوري الارجنتيني، وهو الاول له هذا الموسم.
وسدد مونتيل الكرة التي أحدثت دربكة وأُبعدت عن منطقة الجزاء "دوبل كيك" وظهره للمرمى، وبطريقة لا أروع من خارج الصندوق، وقد يُرشّح هذا الهدف بالتأكيد لجائزة بوشكاش لأفضل هدف.
ويحتل انديبندنتي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية بـ29 نقطة، متأخراً عن روزاريو (35) وريفر بلايت (31)، فيما يحتل انديبندنتي ريفادافيا المركز السادس في ترتيب المجموعة الأولى (27).


فيديو - هدفٌ مذهل قد ينال جائزة بوشكاش

رياضة

كرة القدم

سانتياغو غابريل مونتيل

انديبندنتي

الدوري الارجنتيني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - ممفيس ديباي قلّد بانينكا فتسبب بهزيمة فريقه

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - ممفيس ديباي قلّد بانينكا فتسبب بهزيمة فريقه
00:43

فيديو - ممفيس ديباي قلّد بانينكا فتسبب بهزيمة فريقه

ساهم الهولندي ممفيس ديباي في هزيمة فريقه كورينثيانز

00:43

فيديو - ممفيس ديباي قلّد بانينكا فتسبب بهزيمة فريقه

ساهم الهولندي ممفيس ديباي في هزيمة فريقه كورينثيانز

فيديو - هدف رائع بنكهة برازيلية في الدوري الايطالي
00:28

فيديو - هدف رائع بنكهة برازيلية في الدوري الايطالي

يعيش كومو موسماً ممتازاً بقيادة الاسباني سيسك فابريغاس

00:28

فيديو - هدف رائع بنكهة برازيلية في الدوري الايطالي

يعيش كومو موسماً ممتازاً بقيادة الاسباني سيسك فابريغاس

فيديو - مالك نوتنغهام يجادل المدرب في الملعب
00:27

فيديو - مالك نوتنغهام يجادل المدرب في الملعب

على الرغم من الموسم الممتاز الذي قدّمه فريقه

00:27

فيديو - مالك نوتنغهام يجادل المدرب في الملعب

على الرغم من الموسم الممتاز الذي قدّمه فريقه

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025