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هل يُعيد برشلونة كتابة التاريخ أمام اسبانيول في الديربي؟

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هل يُعيد برشلونة كتابة التاريخ أمام اسبانيول في الديربي؟
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كرة القدم

2025-05-15 | 00:22
هل يُعيد برشلونة كتابة التاريخ أمام اسبانيول في الديربي؟

يحلّ برشلونة ضيفاً على اسبانيول في ديربي كاتالونيا

يستضيف ملعب (RCDE Stadium) الليلة مباراة هامة ضمن الجولة 36 من الدوري الاسباني، حيث يحلّ برشلونة ضيفاً على اسبانيول في ديربي كاتالونيا.
وبعد فوز ريال مدريد المثير أمس على ريال مايوركا (2-1)، رفع الفريق الملكي رصيده الى 78 نقطة، مقلّصاً الفرق الى أربع نقاط مع برشلونة المتصدّر (82)، الذي يحتاج الى الفوز الليلة، لحسم لقب "الليغا".
في المقابل، لا يزال اسبانيول قريباً من خطر الهبوط، حيث يحتل المركز 16 برصيد 39 نقطة، على بُعد نقطة عن آلافيس و5 نقاط عن ليغانيس، الثامن عشر، وهو بحاجة الى فوز أو تعادل ليرتاح تماماً.
وكان برشلونة فاز ذهاباً (3-1) في 3 تشرين الثاني - نوفمبر 2024، وفي حال فوزه على إسبانيول الليلة، فإنه سيكرر ما فعله قبل عامين حين حسم تتويجه باللقب في مباراة الديربي.
وتعتبر هذه المباراة الرقم 200 لنجم الفريق، بيدري غونزاليس، 22 عاماً، الذي قدّم موسماً خرافياً، وذكرت مصادر النادي الكاتالوني أن برشلونة يُعدّ لاحتفالات ضخمة حال حسم اللقب والتتويج بالليغا للمرة 28 في تاريخه، بعدما حصد هذا الموسم كأس الملك وكأس السوبر المحليين.



هل يُعيد برشلونة كتابة التاريخ أمام اسبانيول في الديربي؟

رياضة

كرة القدم

برشلونة

اسبانيول

ديربي كاتالونيا

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