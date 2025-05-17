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فيديو - سومر يتدرّب مستخدماً كرات التنس !!

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فيديو - سومر يتدرّب مستخدماً كرات التنس !!
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كرة القدم

2025-05-17 | 03:19
فيديو - سومر يتدرّب مستخدماً كرات التنس !!

يحتل انتر ميلان وصافة ترتيب الدوري الإيطالي

في مشهد لافت، نشر نادي انتر ميلان الإيطالي على حساباته، فيديو لحارس مرماه السويسري يان سومر، وهو يتمرّن مع مدربه، مستخدماً كرات التنس الصغيرة.
وبعد خروجه خالي الوفاض من كأس إيطاليا، تنتظر انتر ميلان ثلاث مباريات هامة، حيث يلعب غداً الأحد في الدوري المحلي أمام ضيفه لاتسيو الخامس، والأحد التالي أمام مضيفه كومو العاشر، قبل أن يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي على لقب دوري أبطال أوروبا ليل السبت، الحادي والثلاثين من الجاري.
ويحتل انتر ميلان وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 77 نقطة، على بُعد نقطة عن نابولي المتصدر الذي يواجه مضيفه بارما السادس عشر، ثم ضيفه كالياري الرابع عشر.



فيديو - سومر يتدرّب مستخدماً كرات التنس !!

رياضة

كرة القدم

انتر ميلان

يان سومر

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