الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

أسطورة الإنتر في العناية المركزة بعد تعرضه لحادث منزلي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أسطورة الإنتر في العناية المركزة بعد تعرضه لحادث منزلي
A-
A+

كرة القدم

2025-05-18 | 02:53
أسطورة الإنتر في العناية المركزة بعد تعرضه لحادث منزلي

يعاني من حروق في أجزاء مختلفة من جسده

نُقل لوسيو، مدافع إنتر ميلان السابق، إلى المستشفى في البرازيل، وهو ”مستقر وواعٍ وتحت المراقبة المستمرة“، في وحدة العناية المركزة، بعد تعرضه لحادث منزلي.
ووفقاً لما ذكرت صحيفة جازيتا ومصادر إيطالية أخرى، فإن لوسيو يعاني من حروق في أجزاء مختلفة من جسده، بعد تعرضه لحادث في منزله يوم الخميس، وقد أصدر المستشفى بياناً أكد فيه أن حالة اللاعب الدولي البرازيلي السابق "مستقرّة وهو واعٍ وتحت المراقبة المستمرّة".
لعب لوسيو مع الإنتر ويوفنتوس، وفاز مع النيراتزوري بلقب الدوري، ولقبين في كأس إيطاليا، ولقب دوري أبطال أوروبا، ولقب سوبر كوبا وكأس العالم للأندية.
وكان المدافع البرازيلي قد انضمّ إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر في صيف 2012، ولكنه شارك في مباراة واحدة فقط مع البيانكونيري، قبل أن ينضم إلى ساو باولو في كانون الأوّل - ديسمبر من العام نفسه، وقد سجّل ثلاثة أهداف في 97 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي واعتزل في العام 2019.


أسطورة الإنتر في العناية المركزة بعد تعرضه لحادث منزلي

رياضة

كرة القدم

لوسيو

إنتر ميلان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جيوكيريس يقود سبورتنج لشبونة الى الفوز بالدوري للمرة الـ21
تلقى كرسي من المنصة تسبب بشق في رأسه !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

2025: عام انتهاء موسم الجفاف لأربع أندية
02:58

2025: عام انتهاء موسم الجفاف لأربع أندية

عام 2025 هو عام انتهاء موسم الجفاف بالنسبة الى أربع أندية ...

02:58

2025: عام انتهاء موسم الجفاف لأربع أندية

عام 2025 هو عام انتهاء موسم الجفاف بالنسبة الى أربع أندية ...

هل تكون اسكتلندا المحطة الأولى لدافيد أنشيلوتي؟
02:56

هل تكون اسكتلندا المحطة الأولى لدافيد أنشيلوتي؟

بدأ دافيد أنشيلوتي في الطيران بمفرده

02:56

هل تكون اسكتلندا المحطة الأولى لدافيد أنشيلوتي؟

بدأ دافيد أنشيلوتي في الطيران بمفرده

فيديو - عُمال الكامب نو استفادوا من موقعهم لمشاهدة الاحتفال
02:54

فيديو - عُمال الكامب نو استفادوا من موقعهم لمشاهدة الاحتفال

استفاد العمال الذين يشتغلون في ملعب كامب نو الجديد من استراحة

02:54

فيديو - عُمال الكامب نو استفادوا من موقعهم لمشاهدة الاحتفال

استفاد العمال الذين يشتغلون في ملعب كامب نو الجديد من استراحة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025