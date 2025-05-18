أسطورة الإنتر في العناية المركزة بعد تعرضه لحادث منزلي

يعاني من حروق في أجزاء مختلفة من جسده

نُقل لوسيو، مدافع إنتر ميلان السابق، إلى المستشفى في البرازيل، وهو ”مستقر وواعٍ وتحت المراقبة المستمرة“، في وحدة العناية المركزة، بعد تعرضه لحادث منزلي.

ووفقاً لما ذكرت صحيفة جازيتا ومصادر إيطالية أخرى، فإن لوسيو يعاني من حروق في أجزاء مختلفة من جسده، بعد تعرضه لحادث في منزله يوم الخميس، وقد أصدر المستشفى بياناً أكد فيه أن حالة اللاعب الدولي البرازيلي السابق "مستقرّة وهو واعٍ وتحت المراقبة المستمرّة".

لعب لوسيو مع الإنتر ويوفنتوس، وفاز مع النيراتزوري بلقب الدوري، ولقبين في كأس إيطاليا، ولقب دوري أبطال أوروبا، ولقب سوبر كوبا وكأس العالم للأندية.

وكان المدافع البرازيلي قد انضمّ إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر في صيف 2012، ولكنه شارك في مباراة واحدة فقط مع البيانكونيري، قبل أن ينضم إلى ساو باولو في كانون الأوّل - ديسمبر من العام نفسه، وقد سجّل ثلاثة أهداف في 97 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي واعتزل في العام 2019.





