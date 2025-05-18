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جيوكيريس يقود سبورتنج لشبونة الى الفوز بالدوري للمرة الـ21

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جيوكيريس يقود سبورتنج لشبونة الى الفوز بالدوري للمرة الـ21
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كرة القدم

2025-05-18 | 02:53
جيوكيريس يقود سبورتنج لشبونة الى الفوز بالدوري للمرة الـ21

رفع المهاجم السويدي رصيده إلى 39 هدفا في 33 مباراة في الدوري

ساعد المهاجم النجم فيكتور جيوكيريس في قيادة سبورتنج لشبونة للفوز بلقب الدوري البرتغالي للمرة الثانية على التوالي.
وأحرز جيوكيريس وبيدرو جونكالفيس هدفين في الفوز (2-0) على فيتوريا على أرضه، ليضمن بقاء اللقب مع فريقهما، وترك غريمهما في الوصافة بعد تعادل الأخير مع براغا (1-1)، ليصبح رصيد سبورتنج 82 نقطة وبنفيكا 80 نقطة بعد مرور 34 جولة.
ورفع المهاجم السويدي رصيده إلى 39 هدفا في 33 مباراة في الدوري، بالإضافة إلى ستة أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهو مرشح للفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هداف في الدوري المحلي.
وتحسّن رصيد جيوكيريس عن الموسم الماضي الذي سجّل فيه 29 هدفا في الدوري ليقود سبورتينج للقب، وهو يُعد اللاعب أحد أبرز المرشحين في كرة القدم الأوروبية للانتقال إلى نادٍ كبير هذا الموسم، خاصة أنّ أرسنال يفكر في اتخاذ خطوة لضمه.
وسيلتقي سبورتنج وبنفيكا مرة أخرى في نهائي كأس البرتغال نهاية الأسبوع المقبل، وقد تكون هذه هي المباراة الأخيرة لجيوكيريس مع فريقه وسط سيل من الأندية الأوروبية الكبرى المتحمسة للحصول على أهدافه.




جيوكيريس يقود سبورتنج لشبونة الى الفوز بالدوري للمرة الـ21

رياضة

كرة القدم

فيكتور جيوكيريس

سبورتنج لشبونة

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