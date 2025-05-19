فيديو - أوسيمين يرقص على صوت ابنته وأنغامٍ تركية

🇳🇬🔊 This is so wholesome... Victor Osimhen's goal was announced in the stadium by his daughter Hailey. 🥹❤️💛 pic.twitter.com/5meyeAYWnp — EuroFoot (@eurofootcom) May 18, 2025 🕺🏿 Victor Osimhen bea 😅 pic.twitter.com/L3ehqbn0Gk — Forza Cimbom (@forzacimbomtr) May 18, 2025

مع فوزه على قيصري سبور (3-0) في الجولة 34 من الدوري التركي الممتاز، تُوّج غلطة سراي بطلاً برصيد 89 نقطة، بفرق ثماني نقاط عن فنر بهشة الذي فاز على ايوبسبور (2-1)، وفشل هذه المرة بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في نيل اللقب.وسجل النيجيري فيكتور أوسيمين هدف فريقه الاول (26)، وهو الخامس والعشرين له في 29 مباراة، بالإضافة الى خمس تمريرات حاسمة.وتحوّل أوسيمين الى "سوبر ستار"، ومعشوق جماهير غلطة سراي، وكان اللافت ان الذي أعلن، كما هو معتاد، عن هدفه، ابنته، تكريماً له، ثم ظهر لاحقاً في غرفة الملابس، وهو يرقص على أنغامٍ تركية.