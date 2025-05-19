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فيديو - أوسيمين يرقص على صوت ابنته وأنغامٍ تركية

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فيديو - أوسيمين يرقص على صوت ابنته وأنغامٍ تركية
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كرة القدم

2025-05-19 | 00:27
فيديو - أوسيمين يرقص على صوت ابنته وأنغامٍ تركية

تُوّج غلطة سراي بطل الدوري التركي الممتاز

مع فوزه على قيصري سبور (3-0) في الجولة 34 من الدوري التركي الممتاز، تُوّج غلطة سراي بطلاً برصيد 89 نقطة، بفرق ثماني نقاط عن فنر بهشة الذي فاز على ايوبسبور (2-1)، وفشل هذه المرة بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في نيل اللقب.
وسجل النيجيري فيكتور أوسيمين هدف فريقه الاول (26)، وهو الخامس والعشرين له في 29 مباراة، بالإضافة الى خمس تمريرات حاسمة.
وتحوّل أوسيمين الى "سوبر ستار"، ومعشوق جماهير غلطة سراي، وكان اللافت ان الذي أعلن، كما هو معتاد، عن هدفه، ابنته، تكريماً له، ثم ظهر لاحقاً في غرفة الملابس، وهو يرقص على أنغامٍ تركية.



فيديو - أوسيمين يرقص على صوت ابنته وأنغامٍ تركية

رياضة

كرة القدم

غلطة سراي

فيكتور أوسيمين

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