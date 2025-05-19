فيديو - رقم قياسي جديد لهدّافة سيدات برشلونة

سجلت البولندية إيفا باجور، هدفين من أهداف السداسية النظيفة التي حققتها سيدات برشلونة على سيدات اتليتك بلباو في الجولة الأخيرة من الدوري الاسباني.وسجلت هدّافة الفريق رقما قياسيا جديداً، لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في جميع المسابقات الكبرى، وتحقق ذلك مع فريقها برشلونة، وبلغ 43 هدفاً، متجاوزة الرقم القياسي السابق لجيني هيرموسو (42) من موسم 2016-17.وتستعد سيدات برشلونة لمواجهة أرسنال الإنجليزي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة، وهن يأملن بنيل الرباعية، بعد فوزهن بكأس السوبر المحلي (5-0) على ريال مدريد وكأس ملكة اسبانيا (3-2) على الغريم نفسه، وإحراز لقب الدوري برصيد 84 نقطة بفرق ثماني نقاط عن "الملكي".