هكذا جهّز برشلونة لحماية نجمه لامين يامال

بينما يواصل مشواره في محاكاة ليونيل ميسي

بينما يواصل مشواره في محاكاة ليونيل ميسي، ويسير محطّم الأرقام القياسية على خطاه، يعمل برشلونة على تهدئة مخاوف جماهيره بشأن سعي بعض الأندية للتعاقد مع "العبقري" لامين يامال، البالغ من العمر 17 عاماً.

ويُعتبر يامال اليوم أحد أفضل اللاعبين في العالم، ويبدو أن حصوله على الكرة الذهبية مسألة وقت فقط، وقد طُرحت أسئلة حول مستقبله على المدى الطويل، ومن المفهوم أن برشلونة حريص على إنهاء هذا النقاش، مع حرية يامال في التوقيع على عقد كبير مربح بمجرد بلوغه سن 18 عاماً في تموز – يوليو.

وبما أن الأوراق باتت جاهزة للتوقيع، يثق جوان لابورتا، رئيس النادي في أنّ النجم المحلّي سيتجاهل أيّ نادٍ يبدي اهتماماً به.

وقال رئيس البلوغرانا لصحيفة "لا فانغوارديا"، بعد أن أثنى على يامال ومستواه أنّ وكيل أعمال اللاعب هو خورخي مينديز، الذي يتواصل معه النادي بسهولة، وقد تمّ الاتفاق عملياً على تجديد عقده بالفعل، ولا يتطلب الأمر سوى التوقيع.

واستمتع برشلونة باحتفالات صاخبة في نهاية موسم 2024-25 الذي حقق فيه ثلاثية محلية تمثلت في الفوز بالدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر، حيث ساهم يامال في 13 هدفاً و16 تمريرة حاسمة.









