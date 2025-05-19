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شخصية سياسية بارزة رئيساً للاتحاد في النمسا

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شخصية سياسية بارزة رئيساً للاتحاد في النمسا
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كرة القدم

2025-05-19 | 00:47
شخصية سياسية بارزة رئيساً للاتحاد في النمسا

كان رئيسا للحزب الديمقراطي المسيحي

تم انتخاب جوزيف برول، نائب المستشار الاتحادي السابق للنمسا، والذي يمثل موقع الرئاسة، يوم أمس الأحد رئيسا جديدا للاتحاد النمساوي لكرة القدم.
وتم اتخاذ القرار بالإجماع من قبل أعضاء الجمعية العامة لاتحاد كرة القدم، المجتمعين في بريغنز، في أقصى غرب دولة جبال الألب.
وكان برول، البالغ من العمر 57 عاما، رئيسا للحزب الديمقراطي المسيحي، ووزير المالية ونائب رئيس حكومة النمسا بين عامي 2008 و2011، عندما تقاعد من السياسة بعد إصابته بانسداد رئوي.
وهكذا، حل السياسي المحافظ السابق محل اثنين من المديرين المؤقتين، اللذين توليا مقاليد (ÖFB) في العامين الماضيين بعد استقالة الرئيس آنذاك جيرهارد ميليتيش، المتهم بالفساد.




شخصية سياسية بارزة رئيساً للاتحاد في النمسا

رياضة

كرة القدم

جوزيف برول

الاتحاد النمساوي لكرة القدم

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