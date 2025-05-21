حاسوب يتوقع الفائز في المواجهة النهائية للدوري الأوروبي

قدم كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير موسماً محلّيّاً مخيّباً للآمال بشكل كبير

قدم كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير موسماً محلّيّاً مخيّباً للآمال بشكل كبير، حيث يحتل الفريقان المركزين السادس عشر والسابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز على التوالي.

ومع ذلك، لدى كل من المدربين روبن أموريم وأنجي بوستيكوجلو فرصة للتعويض في الدوري الأوروبي، حيث يلتقي الفريقان للتنافس على اللقب، وبطاقة التأهيل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقبل المباراة، تنبأ حاسوب باسم الفريق الذي سيتفوق، من خلال محاكاة المسابقة بأكملها 1000 مرة، وسجّل في كلّ محاكاة مركز كل فريق في جدول الترتيب، واحتمالية فوزه باللقب بعد كل مرحلة، وقام بتحويل النتائج إلى نسب مئويّة توضّح الموقع النهائي لكل منهما.

في الحصيلة، توصل (AceOdds) الى ان توتنهام سوف يفوز (3-2) على مانشستر يونايتد ويحرز اللقب لأول مرة منذ عام 2008.

وكان على بوستيكوجلو التعامل مع عدد من المخاوف الناتجة عن الإصابات قبل اللقاء المرتقب، مع أوضاع غير مستقرة لكل من ديان كولوسيفسكي وسون هيونج مين ورادو دراجوسين، وما تأكد غياب جيمس ماديسون ولوكاس بيرجفال عن خط الوسط.

ويواجه اليونايتد مخاوف مماثلة تتعلق باللياقة البدنية وجاهزية لاعبيه، وبعض الإصابات البسيطة، وأبرزها ليني يورو بعد ان خرج من المباراة التي خسرها اليونايتد أمام وست هام على ملعب أولد ترافورد.





