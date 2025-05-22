نال ميدالية بطل الدوري الأوروبي دون أن يكون مُسجّلاً !!

على الرغم من عدم تسجيله من قبل توتنهام في المسابقة

حصل سيرجيو ريجيلون، 28 عاماً، لاعب أكاديمية ريال مدريد، على ميدالية الفائز بالدوري الأوروبي، على الرغم من عدم تسجيله من قبل توتنهام في المسابقة.

وقال ريجيلون "أنا لست مسجلا لكنهم جلبوا ميداليات للجميع"، وذلك بعد نهائي الدوري الأوروبي بفوز توتنهام على مانشستر يونايتد (1-0).

وأوضح لاعب لوغرونيس وريال مدريد وإشبيلية وأتلتيكو مدريد السابق "أخبروني أن لديهم 50 ميدالية لجميع الأشخاص الذين جاءوا ... وها أنا أحمل ميدالية حتى لو لم ألعب".

وقال سيرجيو ريجيلون، الذي لعب هذا الموسم ست مباريات فقط (316 دقيقة) مع توتنهام، "لقد فزت بميدالية ... وبات لديّ المجموعة، لقد فزت بواحدة مع إشبيلية حيث لعبت في كل مباراة" حين فاز الفريق الاسباني بالدوري الأوروبي في العام 2020.







