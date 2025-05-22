كم سينال برشلونة وريال مدريد من الدوري الاسباني هذا الموسم؟

يسعى كل فريق الى كسب أكبر قدر ممكن من المال

باستثناء الخمسة الأوائل المحسومين، والهابطين بلد الوليد ولاس بالماس، تحاول الأندية الاسبانية تحسين مواقعها في الجولة الأخيرة من الدوري.

ويسعى كل فريق الى كسب أكبر قدر ممكن من المال، اذ أن 50٪ من توزيع حقوق البث التلفزيوني يعتمد على التصنيف النهائي للدوري، وعلى بعض العوامل الأخرى.

وإذا اخذنا 1,361 مليوناً تم توزيعها في موسم 23/24، ستكون حصة الأندية على النحو التالي:

1. 17٪: 57.84 مليون (برشلونة)

2. 15٪: 51.03 مليون (ريال مدريد)

3. 13٪: 44.23 مليون (أتلتيكو)

4. 11٪: 37.42 مليون (رياضي)

5. 9٪: 30.62 مليون (فياريال)

6. 7٪: 23.81 مليون (بيتيس)

7. 5٪: 17.01 مليون (يحدد لاحقا)

8. 3.5٪: 11.91 مليون (يحدد لاحقا)

9. 3٪: 10.21 مليون (يحدد لاحقا)

10. 2.75٪: 9.35 مليون (يحدد لاحقا لاحقا)

11. 2.5٪: 8.5 مليون (يحدد لاحقا)

12. 2.25٪: 7.65 مليون (يحدد لاحقا)

13. 2٪: 6.80 مليون (يحدد لاحقا)

14. 1.75٪: 5.95 مليون (يحدد لاحقا لاحقا)

15. 1.5٪: 5.1 مليون (يحدد لاحقا لاحقا)

16. 1.25٪: 4.25 مليون (يحدد لاحقا لاحقا)

17. 1٪: 3.4 مليون (يحدد لاحقا)

18. 0.75٪: 2.55 مليون (يحدد لاحقا)

19. 0.5٪: 1.7 مليون (لاس بالماس)

20. 0.25٪: 0.85 مليون (بلد الوليد)





