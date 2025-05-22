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برشلونة على وشك انهاء أول عملية بيع للسوق الصيفي

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برشلونة على وشك انهاء أول عملية بيع للسوق الصيفي
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كرة القدم

2025-05-22 | 01:21
برشلونة على وشك انهاء أول عملية بيع للسوق الصيفي

كان يلعب على سبيل الإعارة منذ كانون الثاني - يناير الماضي

بات برشلونة على وشك انهاء أول عملية بيع للسوق الصيفي، حيث ابلغه نادي كومو أنه سيدفع شرط إنهاء أليكس فالي، الذي كان يلعب على سبيل الإعارة في النادي الإيطالي منذ كانون الثاني - يناير الماضي.
لم يتم إغلاق العملية بعد، لأنه لا يزال يتعين على اللاعب وكومو الاتفاق على بعض تفاصيل المفاوضات فيما بينهما.
وسيحصل برشلونة على ستة ملايين مقابل البيع، وتم الاتفاق على أن يكون الدفع على مرحلتين، الأولى، مقابل أربعة ملايين، والثانية صيف العام المقبل للمليونين المتبقيين.
يبقى أن نرى عدد السنوات التي سيوقع عليها اللاعب، حيث يريد كومو عقدا طويلا مدته خمس سنوات، بينما يريد اللاعب عقداً لثلاث سنوات.



برشلونة على وشك انهاء أول عملية بيع للسوق الصيفي

رياضة

كرة القدم

برشلونة

كومو

أليكس فالي

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