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فيديو - لامين يامال يوقّع مئات القمصان للمعجبين

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فيديو - لامين يامال يوقّع مئات القمصان للمعجبين
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كرة القدم

2025-05-23 | 02:26
فيديو - لامين يامال يوقّع مئات القمصان للمعجبين

وقع على مئات القُمصان التي تحمل اسمه لأحد المتاجر الصينية

قد يكون لامين يامال من بين الاسماء الأكثر شهرةً في عالم كرة القدم في الوقت الحالي، إن لم يكن الأشهر، فاللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، حقّق العديد من الإنجازات على مستوى المنتخب الإسباني (لقب اليورو)، ومع ناديه برشلونة حيث ساهم بشكل كبير بتحقيقه لثلاثية الدوري والسوبر والكأس المحليّة.
وعلى المستوى الفردي، يُظهر الجناح الإسباني التزامًا كبيرًا على أرض الملعب، يسجّل الأهداف ويقدّم التمريرات الحاسمة لزملائه، ويعيش في الوقت عينه يعيش حياته كما يحب، خارج المستطيل الأخضر.
وفي السياق، تنتشر له مقاطع الفيديو وهو يمرح مع عائلته أو في مدينة الملاهي، كما انتشر مقطع فيديو وهو يُوقع على مئات القُمصان التي تحمل اسمه لأحد المتاجر الصينية، في دليل واضح على الشهرة الواسعة والسريعة التي يحققّها في إسبانيا وأوروبا وكل العالم.
 

فيديو - لامين يامال يوقّع مئات القمصان للمعجبين

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

برشلونة

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