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ماذا يخطط برشلونة؟ .. مستشار الرئيس لابورتا يتحدث

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ماذا يخطط برشلونة؟ .. مستشار الرئيس لابورتا يتحدث
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كرة القدم

2025-05-23 | 02:32
ماذا يخطط برشلونة؟ .. مستشار الرئيس لابورتا يتحدث

تُوِّج الموسم بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني

تحدّث اينريك ماسيب، مستشار جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة عن الخطوات التي اتخذها النادي لتطوير الفريق، والتي قادته لتحقيق الثلاثيّة المحليّة، بعد الموسم السابق الذي كان معقّدًا وصعبًا، وخرج منه البارشا بمن دون تحقيق أيّ لقب.
وقال ماسيب إنّ الإدارة لاحظت أنّ الفريق كان يفتقد إلى الشدة، وإلى المزيد من العمل البدني، فكثير من اللاعبين كانوا ينهارون بدنيًا بعد الدقيقة 65، وهي اللحظة التي تُحسم فيها العديد من المباريات، والنادي أدرك ذلك، والمدرب هانسي فليك استوعب الأمر منذ اليوم الأول.
أمّا اليوم، فيمكن رؤية بيدري يركض ويضغط في الدقيقة 90، وقال ان ما تحقق ليس ضربة حظ بل كان ثمرة العمل، والفريق كله الآن في مستوى بدني أعلى من السابق. 
واعترف المستشار أنّه شخصيًا قال إنّ اللاعبين بحاجة إلى المزيد من التدريبات لأنّ الكثير منهم كان يعتمد على معدّين بدنيين شخصيين، باعتبار ان العمل في النادي لم يكن كافيًا.
التطوّر الكبير الذي شهده النادي على المستوى البدني انعكس على النتائج خاصّة في النصف الثاني من الموسم التي تُوِّج بتحقيق لقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
 
ماذا يخطط برشلونة؟ .. مستشار الرئيس لابورتا يتحدث

رياضة

كرة القدم

اينريك ماسيب

جوان لابورتا

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