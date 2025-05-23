مانشستر يونايتد وحكاية الفشل المتكرر في النهائيات

يعاني مانشستر يونايتد من تراجع كبير في المستوى والأداء

يعاني مانشستر يونايتد من تراجع كبير في المستوى والأداء، وهذا واقع لا يُخفى على أحد، ويمكن القول أنّ فترة المعاناة قد طالت، ولكنّ الحظّ العاثر الذي يلاحق النادي الإنجليزي ليس بالجديد فهو قد خسر في 5 من آخر 6 نهائيّات أوروبيّة خاضها.

البداية كانت عام 2009، حين خسر مانشستر يونايتد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة (0-2)، وهي الخسارة التي تكرّرت عام 2011، ولكن بنتيجة (3-1) لصالح النادي الإسباني.



في العامَ 2017، خسر الشياطين الحمر نهائي السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد (1-2)، ثمّ خسر في العام 2021 نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال بركلات الترجيح (10-11)، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل (1-1).

وهذا الموسم، قبل أيام، خسر اليونايتد نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام (0-1)، ليكون قد انهزم في أربعة من خمس نهائيات أمام أندية إسبانية.

اللقب الأوروبي الوحيد الذي حقّقه مانشستر يونايتد منذ عام 2009 كان لقب الدوري الأوروبي 2017 حين فاز على أياكس أمستردام (2-0)، الذي كان حارس مرمى "الشياطين الحُمر" الحالي، الكاميروني أندريه أونانا، هو حارس عرين الفريق الهولندي آنذاك.



