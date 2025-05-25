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فيديو - شقيقة رونالدو تخطف الأنظار في مدينة باهيا البرازيلية

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فيديو - شقيقة رونالدو تخطف الأنظار في مدينة باهيا البرازيلية
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كرة القدم

2025-05-25 | 05:55
فيديو - شقيقة رونالدو تخطف الأنظار في مدينة باهيا البرازيلية

أثناء جولة لها على الشاطئ في مدينة باهيا البرازيلية

في مدينة باهيا البرازيلية، وأثناء جولة لها على الشاطئ، دخلت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حديث مع شاب اسمه ماتيوس، عمره 14 عاما، يقوم ببيع الهدايا التذكارية.
وعرض حساب (@bnews_oficial) الفيديو على منصة إكس، فما لبث أن انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.
وأرفق الحساب مقطع الفيديو بعبارة "خلال زيارة إلى باهيا، عاشت كاتيا أفيرو، لحظة عاطفية عندما وجدت أحد المعجبين الشباب بالنجم البرتغالي يعمل في كوخ على الشاطئ، وتفاجأت بإخلاص الصبي وإعجابه بأخيها، فحرصت على تسجيل فيديو للقاء".



فيديو - شقيقة رونالدو تخطف الأنظار في مدينة باهيا البرازيلية

رياضة

كرة القدم

كاتيا أفيرو

كريستيانو رونالدو

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