فيديو - شقيقة رونالدو تخطف الأنظار في مدينة باهيا البرازيلية

🥹 Em uma visita à Bahia, Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, viveu um momento emocionante ao encontrar um fã mirim do craque português trabalhando em uma barraca de praia. Surpresa com a dedicação do menino e sua admiração pelo irmão, ela fez questão de registrar o encontro… pic.twitter.com/rNmlfVauFd — BNews (@bnews_oficial) May 21, 2025

في مدينة باهيا البرازيلية، وأثناء جولة لها على الشاطئ، دخلت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حديث مع شاب اسمه ماتيوس، عمره 14 عاما، يقوم ببيع الهدايا التذكارية.وعرض حساب (@bnews_oficial) الفيديو على منصة إكس، فما لبث أن انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.وأرفق الحساب مقطع الفيديو بعبارة "خلال زيارة إلى باهيا، عاشت كاتيا أفيرو، لحظة عاطفية عندما وجدت أحد المعجبين الشباب بالنجم البرتغالي يعمل في كوخ على الشاطئ، وتفاجأت بإخلاص الصبي وإعجابه بأخيها، فحرصت على تسجيل فيديو للقاء".