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فيديو - مشاهد جديدة للسيارة التي دهست مشجّعي ليفربول

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فيديو - مشاهد جديدة للسيارة التي دهست مشجّعي ليفربول
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كرة القدم

2025-05-27 | 01:24
فيديو - مشاهد جديدة للسيارة التي دهست مشجّعي ليفربول

انتشرت مقاطع فيديو متعددة لحادثة الدهس

انتشرت مقاطع فيديو متعددة لحادثة الدهس التي قامت بها سيارة خلال احتفالات نادي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، مّا تسبب في حالة من الذعر.
وهرعت الفرق الطبّيّة إلى مكان الحادث لإسعاف المصابين، الذين بلغ عددهم 27، بينما تحقّق الشرطة في الحادث المروع، وأعلنت أنه تم القبض على متهم واحد، وأنها لا تبحث عن أي شخص آخر، وأضافت أن السائق تصرف بمفرده، مشيرة إلى أنها لا تعتقد أن الحادث إرهابي.
وتُوّج "الريدز" فعلياً باللقب في نهاية نيسان - أبريل، وكان عليهم الانتظار حتى المباراة الأخيرة من الموسم للحصول على الكأس.
ويوم الاثنين، أقام النادي موكباً، وجال اللاعبون بالكأس، يتقدمهم على متن الحافلة أمثال فان فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، وتوافد الآلاف من جميع أنحاء البلاد.
إلا أنّ الاحتفالات توقّفت، بعد أن شوهدت سيّارة تمرّ بين المارّة، وأصدر نادي ليفربول بيانًا أكّد فيه وقوفه إلى جانب الذين تأذّوا من حادث الدهس وتقديم الدعم لهم إلى جانب متابعته لنتائج التحقيقات.



فيديو - مشاهد جديدة للسيارة التي دهست مشجّعي ليفربول

رياضة

كرة القدم

ليفربول

الدوري الإنجليزي

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