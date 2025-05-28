يامال يرفض التقاط الصور لتجديد العقد مع برشلونة الا بحضور جدّته

رفض التقاط الصور الرسمية بعد تجديد عقده مع النادي

ذكرت حسابات برشلونة على وسائل التواصل الاجتماعي أن النجم الشاب لامين يامال رفض التقاط الصور الرسمية بعد تجديد عقده مع النادي، إلا بحضور جدته، التي يرتبط معها بعلاقة خاصة، وتقرر تأجيل الإعلان حتى يوم 13 تموز - يوليو لضمان تواجدها.

وكان برشلونة أعلن في بيان رسمي عن تجديد عقد نجمه الشاب، حتى حزيران - يونيو 2031، بعد مفاوضات مع وكيل اللاعب، خورخي مينديز، ووالديه.

وتم توقيع العقد الجديد مع يامال، يامال، 17 عاماً، في حضور رئيس النادي جوان لابورتا ونائب الرئيس الأول رافا يوستي والمدير الرياضي ديكو، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى.

ظهر يامال مع الفريق الأول لبرشلونة في 29 نيسان - أبريل 2023، وكان عمره حينها 15 عاماً فقط، وهو ساهم في الموسم الحالي، في تحقيق الثلاثية، حيث أحرز ألقاب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، اذ شارك في 55 مباراة، وسجل 18 هدفاً وقدم 25 تمريرة حاسمة.





