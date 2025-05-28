فيديو - مورينيو كان قلقاً من ثلاثية إنتر ميلان .. ولكن

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🗣️ جوزيه مورينيو:



سأتحدث بصراحة .. كنت قلق من احتمالية تحقيق انتر الثلاثية



لم أكن أريد أن يحققوا الثلاثية لإن الثلاثية باسمي 😂



ولكن الآن خسروا الدوري والكأس لذلك أتمنى لهم كل التوفيق لتحقيق دوري أبطال أوروبا 💙

pic.twitter.com/pFTQyBIsxV — عمرو (@bt3) May 27, 2025

قبل أيام قليلة على نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر ليل السبت المقبل بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، خرج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتصريح مثير.وقال مورينيو رداً على سؤال "سأتحدث بصراحة .. كنت قلقاً من احتمالية تحقيق انتر الثلاثية، ولم أكن أريد أن يحققوها، لإن الثلاثية مسجلة باسمي، ولكن بعد أن خسروا الدوري وكأس إيطاليا، أتمنى لهم كل التوفيق لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا".وكان مورينيو قاد الإنتر الى الثلاثية، حيث أحرز لقبيّ الدوري والكأس وتغلب على بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا (2-0)، وأصبح الفريق معه أول ناد إيطالي يُحقق الثلاثية.