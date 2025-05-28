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نادٍ ألمانيّ يمدد عقود لاعباته الحوامل

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نادٍ ألمانيّ يمدد عقود لاعباته الحوامل
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كرة القدم

2025-05-28 | 01:40
نادٍ ألمانيّ يمدد عقود لاعباته الحوامل

أندية أخرى سبقت هوفنهايم ولكن خارج ألمانيا

أعلن نادي هوفنهايم الألماني، قراره بتمديد العقد من جانب واحد، لمدة عام إضافي، مع لاعباته السيدات في حالة الحمل، وبالشروط المالية نفسها على الأقل.
وقال رالف تسفانزيجر، رئيس قسم كرة القدم النسائية في نادي هوفنهايم "هذه الخطوة منطقية بالنسبة لنا كناد، إذ ازدادت في السنوات الأخيرة أعداد لاعبات كرة القدم المحترفات اللواتي قررن تكوين أسرة خلال مسيرتهن الرياضية".
وعلّقت ألموث شولت، حارسة مرمى منتخب ألمانيا السابقة والبطلة الأولمبية، بالقول "أصبح هوفنهايم أول نادي ألماني يمتلك الجرأة لاتخاذ هذه الخطوة، وأنا سعيدة للغاية بذلك، وباعتباري أم، أستطيع القول إن هذا يمنح اللاعبات الأمان والدعم الذي يحتجنه"
وكانت أندية أخرى سبقت هوفنهايم، ولكن خارج ألمانيا، مثل أندية السيدات المحترفات في الولايات المتحدة والنرويج ونادي ميلان الإيطالي.



نادٍ ألمانيّ يمدد عقود لاعباته الحوامل

رياضة

كرة القدم

هوفنهايم

ألموث شولت

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