ماذا حصل بين أموريم وجارناتشو في تدريبات مانشستر يونايتد؟

ليست العلاقة السيئة سرّاً بين أموريم وجارناتشو

ليست العلاقة السيئة سرّاً بين المدرب روبين أموريم ولاعبه أليخاندرو جارناتشو، وزاد في حدّتها تصريحات الأرجنتيني بعد هزيمة مانشستر يونايتد أمام توتنهام، في المباراة النهائية للدوري الأوروبي.

وزعمت صحيفة دايلي ميل أنه، يوم السبت الماضي، في مركز تدريب مانشستر يونايتد في كارينجتون، خاطب المدرب البرتغالي لاعبه الأرجنتيني أمام جميع زملائه في الفريق ببعض الكلمات القاسية "من الأفضل أن تصلي للعثور على ناد يوقع معك".

ولم يتم استدعاء جارناتشو للمباراة الأخيرة ضد أستون فيلا، على الرغم من أنه لم يكن هناك شيء على المحك، إلا أن هذا يعطي لمحة عما حصل، وهو أن الجناح الأيسر لا يدخل في خطط مدرب مانشستر يونايتد، ما يفتح أبواب خروج مختلفة للاعب في السوق الصيفي.







