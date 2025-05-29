أرباح الأندية الإنجليزية المُعلنة 6.7 مليار جنيه إسترليني

مع انتهاء الموسم الحالي الذي توّج ليفربول بطلاً

أرباح كبيرة حصدتها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مع انتهاء الموسم الحالي، الذي توّج ليفربول بطلاً، محققاً لقبه الثاني في عهد "البريميرليغ"، الذي بدأ في العام 1992، والعشرين له عموماً.

وأسهمت صفقة البث الجديدة للدوري الإنجليزي الممتاز البالغة 6.7 مليار جنيه إسترليني، وصفقات الرعاية والشراكات التجارية ومكافآت الاستحقاق، في جعل أندية إنجلترا الأكثر ربحا في أوروبا.

وذكر موقع "ذا أثلتيك" أن ليفربول تصدر قائمة الأعلى ربحا برصيد 181.5 مليون جنيه استرليني، وخلفه وصيفه أرسنال (177.8 مليوناً)، ثم مانشستر سيتي (171.5 مليوناً)، فتشيلسي (169.5 مليوناً) ونيوكاسل يونايتد (165.8 مليوناً)، وأستون فيلا (164.6 مليوناً).





