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نجوم برشلونة و"صلاح" يسيطرون على لائحة اللاعبين الأكثر تأثيراً

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نجوم برشلونة و&quot;صلاح&quot; يسيطرون على لائحة اللاعبين الأكثر تأثيراً
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كرة القدم

2025-05-29 | 23:39
نجوم برشلونة و"صلاح" يسيطرون على لائحة اللاعبين الأكثر تأثيراً

تواجد في اللائحة اثنين من برشلونة في المراكز الثلاثة الأولى

يستمر الموسم الرائع الذي قدمه نادي برشلونة في الحصول على الاشادات، وآخرها كان من النسخة الـ506 من "مرصد كرة القدم (CIES)"، الذي قدم لائحة باللاعبين الأكثر تأثيراً في الموسم في 60 دوريًا حول العالم.
وتواجد في اللائحة لاعبين اثنين من برشلونة في المراكز الثلاثة الأولى، لامين يامال (المركز الثاني) وبيدري (المركز الثالث)، في حين تصدر محمد صلاح (ليفربول) القائمة.
تم حساب التقييم الذي استُخدم لتصنيف اللاعبين بناءً على أدائهم في ستة مجالات من اللعبة، باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها حصرياً من "إيمبكت"، مع الأخذ في الاعتبار الدقائق التي لعبوها والنتائج التي حققوها.
والمجالات الستة التي تم النظر فيها هي، اللعب الهوائي (مع ألكسندر سوردلوث، أتلتيكو مدريد، في الصدارة)، الدفاع الأرضي (مويزيس كايسيدو، تشيلسي)، التوزيع (نيكو شلوتربك، بوروسيا دورتموند)، الهجوم (فينيسيوس جونيور، ريال مدريد)، صناعة الفرص (لامين يامال) والتسديد (عثمان ديمبلي، باريس سان جيرمان).
وعلى الرغم من أن صلاح وبيدري لم يتصدرا أيًا من هذه الفئات، إلا أن متوسط أدائهما الجيد وضعهما في المركزين الأول والثالث على التوالي، بينما جاء لامين يامال في المركز الثاني بفضل تألقه في صناعة الفرص، بينما احتل رافينيا المركز الثامن.



نجوم برشلونة و"صلاح" يسيطرون على لائحة اللاعبين الأكثر تأثيراً

رياضة

كرة القدم

برشلونة

لامين يامال

بيدري

محمد صلاح

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