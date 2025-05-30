لأول مرّة في التاريخ: 5 ألقاب .. خمس أندية

شهد موسم 2024/2025 على تتويج أندية غابت طويلاً عن المنصّات

كان موسم 2024/2025 الكروي موسمًا مميّزًا، فقد شهد على تتويج أندية غابت طويلاً عن المنصّات، كما كان مميّزا بشكل خاص بالنسبة للأندية البريطانية، فلأوّل مرة في لتاريخ، فازت 5 أندية مختلفة بلقب في موسم واحد.

البداية مع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي تُوّج به ليفربول بعد أن حصد 84 نقطة، وبفرق 10 نقاط عن أقرب منافسيه أرسنال.

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة كانت من نصيب نيوكاسل الذي تفوّق في النهائي على بطل الدوري ليفربول بنتيجة (2-1)، أمّا كأس الاتحاد الإنجليزي، فقد فاز بها كريستال بالاس بعد تغلبه على مانشستر سيتي بهدف دون ردّ.

خماسية الأبطال الإنجليزية استُكملت في البطولات الأوروبيّة، حيث حقّق توتنهام لقب الدوري الأوروبي بعد فوزه على مانشستر يونايتد، النادي الإنجليزي الآخر بنتيجة (1-0).

وكان الختام مع تشيلسي الذي تُوّج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب ريال بيتيس الإسباني بعد أن فاز عليه بنتيجة (4-1) في النهائي.





