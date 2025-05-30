طرد لاعبة كرة القدم من ناديها بسبب محتوى جنسي

بعد نشرها صورًا ومقاطع فيديو بمحتوى جنسي صريح

تم طرد مارسيلا سواريس، لاعبة كرة الصالات البرازيلية في نادي بيلوتاس، من فريقها بعد نشرها صورًا ومقاطع فيديو بمحتوى جنسي صريح على منصة (OnlyFans).

وقالت مارسيلا في تصريحات "قالوا لي إنني أقدم قدوة سيئة للأطفال، لقد حاكموني، وأقصوني، وشعرت بالخيانة حتى من نساء أخريات، لكنني ربحت شيئًا بالمقابل، الحرية والاستقلال المالي، واليوم أشعر أنني أقوى" !!.

وكانت مارسيلا سواريس تتقاضى 85.35 يورو شهريًا كلاعبة في نادي بيلوتاس، وخلال أربعة أسابيع عبر منصة (OnlyFans)، ارتفعت أرباحها إلى 8,534 يورو.

وأضافت"إنه لأمر محزن، لكنني أترك الرياضة وضميري مرتاح، لو كنت أتلقى هذا الدخل من الرياضة، لما تركتها أبداً".







