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فيديو - إبنة لويس إنريكي الأكثر حضوراً في نهائي دوري الأبطال

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فيديو - إبنة لويس إنريكي الأكثر حضوراً في نهائي دوري الأبطال
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كرة القدم

2025-06-01 | 04:28
فيديو - إبنة لويس إنريكي الأكثر حضوراً في نهائي دوري الأبطال

اللوحة الأكثر تأثيراً في الفوز الكاسح لباريس سان جيرمان


كانت الراحلة تشانا لويس إنريكي اللوحة الأكثر تأثيراً في الفوز الكاسح لباريس سان جيرمان على انتر ميلان الايطالي (5-0) في نهائي دوري أبطال أوروبا.
فخلال الاحتفال، غطّى إنريكي عينيه باكياً، وهو يشاهد مجموعة من مناصري سان جيرمان وقد رفعوا لوحة من القماش لتشانا تقديراً وشكراً لوالدها على منحهم اللقب الأوروبي الأول في تاريخ النادي. 
وكانت تشانا، ابنة لويس إنريكي، توفيت في سن التاسعة بعد صراع مع مرض سرطان العظام، وكتب المدرب الكبير آنذاك على منصة إكس "توفيت ابنتنا تشانا عن عمر يناهز التاسعة، بعد صراعها لمدة خمسة أشهر ضد ساركوما العظام .. سنفتقدك كثيراً ولكننا سنتذكرك كل يوم في حياتنا".
وقال انريكي عن ابنته "تشانا دائماً معنا، كانت ستركض هنا اليوم بالرغم من أنها ستصبح أكبر قليلاً، لكن لا بأس، عندما يحب الانسان أشخاص من قلبه، فهم سيبقون دائماً معه ومع عائلته".


فيديو - إبنة لويس إنريكي الأكثر حضوراً في نهائي دوري الأبطال

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