فيديو - الراحلة راكيل حاضرة في انتصار باريس سان جيرمان

إنريكي ليس الوحيد.. حتى مساعده رافائيل خسر زوجته مؤخرًا بسبب المرض



شوهد يبكي بشكل عاطفي للغاية بعد أن أصبح بطلًا لأوروبا!

pic.twitter.com/XSmxyNyPZk — Mustafa Farhat (@AcMustafaMilan) May 31, 2025

بعد الفوز على أنجيه في الدوري، قال لويس أنريكه "أريد الاستفادة من أنني أتحدث على تلفزيون النادي، وأريد أن أهدي هذا الفوز لشخصية مهمة جداً، زوجة رافائيل، راكيل، التي توفيت للأسف اليوم. أنا المتحدث الرسمي باسمنا جميعاً في باريس سان جيرمان في هذه الحالة، ونريد إهداء هذا الانتصار لرافائيل وعائلته وعائلة راكيل".وبالأمس، وقبل صافرة نهاية المباراة بالفوز اكبير للفريق الفرنسي على انتر ميلان الايطالي (5-0) في نهائي دوري أبطال أوروبا، انهار رافائيل بول، مساعد لويس إنريكي، بشكل تام، ودخل في نوبة من البكاء، مستذكراً زوجته راكيل التي توفيت منذ بضعة أشهر بسبب المرض.