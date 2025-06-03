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فيديو - لاعب بيرامدز حمل رئيس النادي احتفالاً باللقب

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فيديو - لاعب بيرامدز حمل رئيس النادي احتفالاً باللقب
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كرة القدم

2025-06-03 | 00:55
فيديو - لاعب بيرامدز حمل رئيس النادي احتفالاً باللقب

خلال مراسم التتويج قام اللاعب بشكل مفاجئ، بحمل مالك النادي

بعد تعادله ذهاباً، وفوزه إياباً على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (2-1)، احتفل بيرامدز المصري بلقبه القاري الأول.
وخلال مراسم التتويج، قام اللاعب رمضان صبحي، وبشكل مفاجئ، بحمل مالك النادي، الاماراتي سالم الشامسي.
وكان نادي بيراميدز، الناشط في الدوري المصري الممتاز، نقل ملكيته من رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، في شهر شباط - فبراير 2019.
ويعتبر الشامسي من أغنى رجال الأعمال في الإمارات، وهو أحد أبرز المستثمرين في مجال المقاولات العامة في الدولة، ويمتلك شركة ومؤسسة سالم سعيد الشامسي في مدينة العين الإماراتية، كما يمتلك ما يقرب من 15 شركة تختص بمجالات صناعية مختلفة في مختلف أنحاء الإمارات.
أسس الشركة الأم "مؤسسة سالم الشامسي" في العام 2004، برأس مال 200 ألف درهم إماراتي، وهو مشجع لنادي العين الإماراتي، وشاعر ومؤلف لدواوين شعر حيث يهتم على صفحاته الخاصة بإعلانها بشكل دوري.



فيديو - لاعب بيرامدز حمل رئيس النادي احتفالاً باللقب

رياضة

كرة القدم

ماميلودي صن داونز

بيرامدز

رمضان صبحي

سالم الشامسي

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