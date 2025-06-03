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فيديو - نظرة أشرف حكيمي الغريبة الى زوجة ماكرون

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فيديو - نظرة أشرف حكيمي الغريبة الى زوجة ماكرون
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كرة القدم

2025-06-03 | 01:00
فيديو - نظرة أشرف حكيمي الغريبة الى زوجة ماكرون

سلّم ماكرون وزوجته على إداريي وفنيي ولاعبي باريس سان جيرمان

بعد أن اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي ليلة السبت غريمه انتر ميلان الإيطالي (5-0)، وأحرز لقب دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في مسيرته، تم استقباله في قصر الإليزيه، في العاصمة الفرنسية باريس.
وخلال حفل الاستقبال، سلّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (47 عاماً) وزوجته بريجيت (72 عاماً)، على إداريي وفنيي ولاعبي باريس سان جيرمان، على الرغم من أن الرئيس هو من مشجعي الغريم المحلي مارسيليا.
وخلال تبادل السلام، توقفت الكاميرا على لقطة تتعلق بالنظرة التي حدج بها النجم المغربي أشرف حكيمي، زوجة الرئيس الفرنسي، وتحول الفيديو الى ترند على وسائل التواصل الاجتماعي.



فيديو - نظرة أشرف حكيمي الغريبة الى زوجة ماكرون

رياضة

كرة القدم

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

أشرف حكيمي

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