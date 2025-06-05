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فيديو - بين كيميتش ونجله وكوانسيساو ووالده

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فيديو - بين كيميتش ونجله وكوانسيساو ووالده
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كرة القدم

2025-06-05 | 01:55
فيديو - بين كيميتش ونجله وكوانسيساو ووالده

ودّعت ألمانيا بطولة دوري أمم أوروبا بخسارتها أمام البرتغال

ودّعت ألمانيا بطولة دوري أمم أوروبا بخسارتها أمام البرتغال في نصف النهائي (1-2)، حيث افتتح فلوريان فيرتز التسجيل لألمانيا (48)، قبل أن يعادل البديل فرانشيسكو كونسيساو (63)، ثمّ يحسم الأسطورة كريستيانو رونالدو النتيجة (68).
وعلى الرغم من النتيجة المؤلمة للمنتخب الألماني، والذي انتصر عليه نظيره البرتغالي للمرة الأولى منذ 25 سنة، فإنّ سيرجيو كوانسيساو، والد فرانشيسكو كان قد سجّل في تلك المباراة.
ولم تخلُ الليلة من لحظات لن ينساها الألماني جوشوا كيميتش، فأثناء توجّهه إلى ملعب المباراة، وحين كان يهمّ بمصافحة الأطفال الذين سيرافقون اللاعبين، تفاجأ بوجود ابنه بينهم ليرافقه، فكان عناق وحديث بينهما، خطف أنظار المشجعين والمتابعين.


فيديو - بين كيميتش ونجله وكوانسيساو ووالده

رياضة

كرة القدم

دوري أمم أوروبا

جوشوا كيميتش

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