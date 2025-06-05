فيديو - بين كيميتش ونجله وكوانسيساو ووالده

كيميتش كان يستعد لمباراة البرتغال داخل النفق.. فوجد ابنه بإنتظاره ليطحبه معه إلى الملعب!!

pic.twitter.com/AdmsuRFfeS — Mustafa Farhat (@AcMustafaMilan) June 4, 2025

ودّعت ألمانيا بطولة دوري أمم أوروبا بخسارتها أمام البرتغال في نصف النهائي (1-2)، حيث افتتح فلوريان فيرتز التسجيل لألمانيا (48)، قبل أن يعادل البديل فرانشيسكو كونسيساو (63)، ثمّ يحسم الأسطورة كريستيانو رونالدو النتيجة (68).وعلى الرغم من النتيجة المؤلمة للمنتخب الألماني، والذي انتصر عليه نظيره البرتغالي للمرة الأولى منذ 25 سنة، فإنّ سيرجيو كوانسيساو، والد فرانشيسكو كان قد سجّل في تلك المباراة.ولم تخلُ الليلة من لحظات لن ينساها الألماني جوشوا كيميتش، فأثناء توجّهه إلى ملعب المباراة، وحين كان يهمّ بمصافحة الأطفال الذين سيرافقون اللاعبين، تفاجأ بوجود ابنه بينهم ليرافقه، فكان عناق وحديث بينهما، خطف أنظار المشجعين والمتابعين.