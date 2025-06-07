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فيديو - الفتى لامين يامال والأعصاب الفولاذية

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فيديو - الفتى لامين يامال والأعصاب الفولاذية
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كرة القدم

2025-06-07 | 01:43
فيديو - الفتى لامين يامال والأعصاب الفولاذية

يبلغ يامال 18 عاماً فقط في 13 تموز - يوليو المقبل

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للنجم لامين يامال، وهو يرقص على أنغام الموسيقى في الفترة التي سبقت مباراة نصف نهائي دوري أمام أوروبا، وانتهت الى فوز منتخب إسبانيا على نظيره الفرنسي (5-4)، وتأهله الى النهائي لمواجهة البرتغال غداّ الأحد.
كما انتشر فيديو آخر ليامال وهو نائم في الباص الذي أقلّ منتخب اسبانيا من الفندق الى ملعب أليانز أرينا في ميونيخ حيث جرت المباراة.
وركّزت تعليقات المتابعين على الأعصاب الفولاذية التي يتمتع بها هذا الفتى اليافع الذي يبلغ 18 عاماً فقط في 13 تموز - يوليو المقبل، والأنكى أنه سجل اثنين من أهداف فريقه الخمسة وكان أحد نجوم المباراة، وهو الذي لعب دوراً كبيراً في تتويج برشلونة بثلاثة ألقاب هذا الموسم.



فيديو - الفتى لامين يامال والأعصاب الفولاذية

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

دوري أمام أوروبا

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برشلونة

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