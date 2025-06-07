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صورة مثيرة .. بين لامين يامال وكيليان مبابي

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صورة مثيرة .. بين لامين يامال وكيليان مبابي
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كرة القدم

2025-06-07 | 01:46
صورة مثيرة .. بين لامين يامال وكيليان مبابي

نشر حساب B/R Football على منصة إكس صورة مثيرة

نشر حساب B/R Football على منصة إكس صورة مثيرة تضمنت مقارنة بين النجمين الفرنسي كيليان مبابي، 26 سنة، والإسباني لامين يامال الذي يبلغ 18 عاماً فقط في 13 تموز - يوليو المقبل.
وجاءت المقارنة على خلفية فوز منتخب إسبانيا على نظيره الفرنسي (5-4) في نصف نهائي دوري أمام أوروبا، وتأهله الى النهائي لمواجهة البرتغال غداّ الأحد.
وفاز يامال، بطل أوروبا، على مبابي، بطل العالم السابق، ست مرات في المواجهات الست التي جمعتهما حتى الآن، على صعيديّ الأندية والمنتخبات، وهي:
•  منتخب إسبانيا × منتخب فرنسا (2-1 في نهائي كأس أمم أوروبا 2024 وسجل يامال هدفاً).
•  ريال مدريد × برشلونة (0-4 في ذهاب الدوري الإسباني وسجل يامال هدفاً).
•  ريال مدريد × برشلونة (2-5 على لقب كأس السوبر الإسباني وسجل يامال هدفاً).
•  ريال مدريد × برشلونة (2-3 على لقب كأس ملك إسبانيا).
•  ريال مدريد × برشلونة (3-4 في إياب الدوري الإسباني وسجل يامال هدفاً).
•  منتخب إسبانيا × منتخب فرنسا (5-4 في نصف نهائي دوري أمم أوروبا 2024 وسجل يامال هدفين).


صورة مثيرة .. بين لامين يامال وكيليان مبابي

رياضة

كرة القدم

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