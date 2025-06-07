والد لامين يامال: أنا مصاب بالصرع وأطالب بالاحترام

بعد اتهامات طالته على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مرّة بتعاطي مواد ممنوعة، ظهر منير نصراوي، والد نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، لامين يامال، ليروي قصته.وكشف نصراوي، في بث مباشر عبر حسابه على منصة إنستغرام، عن معاناته مع مرض الصرع، وهو اضطراب عصبي يتسبب بنوبات تشنجية متكررة، ما أثر عليه طوال حياته.وقال نصراوي "أنا أب مصاب بالصرع، أعاني منذ سنوات طويلة، وأتناول خمس حبات دواء يومياً، وأطلب منكم الاحترام، لأن أحدا لم يقلل من احترامكم، وأحيانا أمشي في الشارع وأنا أعاني، وقد تعرضت للسرقة عدة مرات بسبب حالتي الصحية".وربط نصراوي مرضه بظهوره غير الطبيعي أحياناً، نافياً بشدة الشائعات التي اتهمته بتعاطي مواد ممنوعة، وقال "لامين يقاتل في الملعب من أجل عائلته، وأنا لست تحت تأثير شيء، وما يجب عليكم فعله هو الاحترام".