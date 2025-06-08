فيديو - نافاس سلاح دي لا فوينتي لتحفيز نجومه ضد البرتغال

❤️💛❤️ Una visita muy especial.



🤗 Jesús Navas ha visitado a sus antiguos compañeros de Selección antes de la final de la #NationsLeague.pic.twitter.com/B1Vp7plJX1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 7, 2025

يُعرف عن لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، أنه شخص عاطفي، وأنه يحتضن لاعبيه، ويتابع شؤونهم وشجونهم، ويتواصل معهم بشكل دائم.وقال دي لا فوينتي في أكثر من مناسبة أن علاقته الإنسانية مع اللاعبين أسهمت في الإنجازات التي حققها "لاروخا" بقيادته، وفي طليعتها كأس أمم أوروبا.واستعداداً للمباراة النهائية لدوري أمم أوروبا الذي يجمع منتخب إسبانيا مع نظيره البرتغالي الليلة في أليانز أرينا في ميونيخ، قام دي لا فوينتي بإستدعاء النجم المعتزل خيسوس نافاس الى معسكر الفريق في شتوتغارت، حيث حيّا زملائه السابقين، وشدّ على أيديهم وحفزّهم للمواجهة المرتقبة، ولقب جديد ينتظرهم.