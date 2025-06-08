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فيديو - نافاس سلاح دي لا فوينتي لتحفيز نجومه ضد البرتغال

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فيديو - نافاس سلاح دي لا فوينتي لتحفيز نجومه ضد البرتغال
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كرة القدم

2025-06-08 | 02:34
فيديو - نافاس سلاح دي لا فوينتي لتحفيز نجومه ضد البرتغال

يُعرف عن مدرب منتخب إسبانيا أنه شخص عاطفي

يُعرف عن لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، أنه شخص عاطفي، وأنه يحتضن لاعبيه، ويتابع شؤونهم وشجونهم، ويتواصل معهم بشكل دائم.
وقال دي لا فوينتي في أكثر من مناسبة أن علاقته الإنسانية مع اللاعبين أسهمت في الإنجازات التي حققها "لاروخا" بقيادته، وفي طليعتها كأس أمم أوروبا.
واستعداداً للمباراة النهائية لدوري أمم أوروبا الذي يجمع منتخب إسبانيا مع نظيره البرتغالي الليلة في أليانز أرينا في ميونيخ، قام دي لا فوينتي بإستدعاء النجم المعتزل خيسوس نافاس الى معسكر الفريق في شتوتغارت، حيث حيّا زملائه السابقين، وشدّ على أيديهم وحفزّهم للمواجهة المرتقبة، ولقب جديد ينتظرهم.



فيديو - نافاس سلاح دي لا فوينتي لتحفيز نجومه ضد البرتغال

رياضة

كرة القدم

لويس دي لا فوينتي

منتخب إسبانيا

خيسوس نافاس

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