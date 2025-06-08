صفعة لمن اشترى تذاكر كأس العالم للأندية

يبدو أن الاشخاص الذين قاموا بشراء التذاكر المخصصة لبطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 14 حزيران - يونيو إلى 13 تموز - يوليو المقلين، قد تلقوا صفعة حقيقية.
فما أن طُرحت التذاكر في الأسواق، حتى قام البعض بشرائها مقابل 349$ للواحدة، وهو سعرٌ يتبدل في مختلف أدوار البطولة التي يشارك فيها 32 نادياً وفق النسخة الجديدة.
إلا أن التذاكر نفسها، باتت متاحة الان مقابل 55$ دولاراً، كما ذكرت وسائل إعلام مختلفة، والسبب هو مخاوف لدى المنظمين من متوسط الحضور المنخفض للمباريات.