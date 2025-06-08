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صفعة لمن اشترى تذاكر كأس العالم للأندية

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صفعة لمن اشترى تذاكر كأس العالم للأندية
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كرة القدم

2025-06-08 | 02:46
صفعة لمن اشترى تذاكر كأس العالم للأندية

مقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية

يبدو أن الاشخاص الذين قاموا بشراء التذاكر المخصصة لبطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 14 حزيران - يونيو إلى 13 تموز - يوليو المقلين، قد تلقوا صفعة حقيقية.
فما أن طُرحت التذاكر في الأسواق، حتى قام البعض بشرائها مقابل 349$ للواحدة، وهو سعرٌ يتبدل في مختلف أدوار البطولة التي يشارك فيها 32 نادياً وفق النسخة الجديدة.
إلا أن التذاكر نفسها، باتت متاحة الان مقابل 55$ دولاراً، كما ذكرت وسائل إعلام مختلفة، والسبب هو مخاوف لدى المنظمين من متوسط الحضور المنخفض للمباريات.



صفعة لمن اشترى تذاكر كأس العالم للأندية

رياضة

كرة القدم

كأس العالم للأندية

الولايات المتحدة الأميركية

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