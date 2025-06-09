كريستيانو رونالدو يتسبب بجدلٍ واسع بسبب طريقة دعائه

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل الواسع

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل الواسع، مع ظهوره على دكة البدلاء، أثناء ركلات الترجيح، وهو يرفع يديه في وضعية شبيهة بالدعاء الإسلامي.

وتساءل العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عما إذا كان رونالدو قد تأثر بالثقافة الإسلامية، أو حتى اعتنق الإسلام، في ظل وجوده واستمراره مع نادي النصر السعودي منذ كانون الثاني - يناير 2023، فيما رأى آخرون أنه مجرد تعبير طبيعي يعكس التوتر والرغبة في الفوز.

وشهدت المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية بين منتخبيّ البرتغال وإسبانيا إثارة كبيرة، ثم انتهت بتتويج البرتغال باللقب الثاني، بعد الفوز بركلات الترجيح (5-3)، عقب التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الوقتين الأصلي والإضافي، على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية.







