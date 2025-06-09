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حادث مأساوي رافق نهائي دوري الأمم الأوروبية

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حادث مأساوي رافق نهائي دوري الأمم الأوروبية
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كرة القدم

2025-06-09 | 03:05
حادث مأساوي رافق نهائي دوري الأمم الأوروبية

حادث وقع خلال الوقت الإضافي من نهائي دوري الأمم الأوروبية

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في الشرطة الألمانية، أن حادثاً وقع خلال الوقت الإضافي من نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والبرتغال، أدى إلى وفاة مشجع على أحد مدرّجات ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ.
وأوضح التقرير أن الضحية سقط من المدرج الثاني للمنصة الرئيسية إلى المقاعد السفلية في اللحظات الأخيرة من اللقاء، وعلى الرغم من الاستجابة السريعة من الفرق الطبية، إلا أن جهود الإنعاش لم تفلح ففارق الحياة.
وحسم منتخب البرتغال اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (5-3) عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2).


حادث مأساوي رافق نهائي دوري الأمم الأوروبية

رياضة

كرة القدم

منتخب البرتغال

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دوري الأمم الأوروبية

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