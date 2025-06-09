رابطة الدوري الإسباني ترفض تأجيل انطلاق الموسم الجديد

لن تغيّر رابطة الدوري الإسباني موعد انطلاق الموسم 2025-26

لن تغيّر رابطة الدوري الإسباني موعد انطلاق الموسم 2025-26 على الرغم من الاعتراضات، إذ يُشاع أنّ ريال مدريد وأتلتيكو مدريد قد طلبا تأجيل موعد انطلاق الموسم.

وستؤدي بطولة كأس العالم للأندية الموسّعة في الولايات المتّحدة الأميركيّة إلى تمديد موسم 2024-25 لمدّة شهر، كما أنّ الموسم المقبل سيشهد إقامة كأس العالم، وسيؤدّي ذلك إلى مزيد من الجدل حول عدد المباريات التي يتمّ تضمينها في الموسم، مع تطلّع الفيفا إلى تقليل عدد فترات التوقف الدولي.

ومن غير المتوقع أن تعلن رابطة الدوري الإسباني عن قائمة المباريات بالضبط حتى شهر تمّوز - يوليو، لكنها أكدت أن الموسم سينطلق في عطلة نهاية الأسبوع في 16 و17 آب - أغسطس، ويختتم في 24 أيّار - مايو 2026 للسماح بفاصل ثلاثة أسابيع قبل بداية كأس العالم.

وسيؤدّي ضغط المباريات إلى تجاهل لوائح الاتحاد الأوروبي، التي تفرض حصول لاعبي كرة القدم على 30 يوماً من الراحة في السنة التقويمية، وفترة 21 يوماً على الأقل دون انقطاع في نهاية الموسم.

ومع تزايد الشائعات حول إمكانية طلب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد خوض أول مباراة بينهما في نهاية الأسبوع الثاني من الموسم، تحدّث رئيس الرابطة خافيير تيباس عن هذه المسألة، وأوضح أنّه لا يتمً التفكير في إقامة ديربي مدريد في الجولات الأولى.

وأضاف أنه لا يتم التفكير في أن يتغيب ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد عن الجولة الأولى، مؤكّدًا أنّ رابطة الدوري ستحترم اتفاقية المفاوضة الجماعية، وعطلة الثلاثة أسابيع، ولا شيء غير ذلك، قائلًا إنّه لا يمكن أن يُبنى الدوري الإسباني على كأس العالم للأندية، وهي مسابقة لا تؤيدها الدوريات الأوروبية ولا الأندية.

