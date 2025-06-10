برشلونة وفّر 32 مليون يورو في صفقة كليمنت لونغليه

توصل برشلونة ولاعبه الفرنسي كليمنت لونغليه إلى اتفاق لفسخ العقد

توصل نادي برشلونة الاسباني ولاعب الفريق الأول، الفرنسي كليمنت لونغليه إلى اتفاق لفسخ العقد الذي يربط الطرفين.

و,منذ توقيعه للبلوجرانا في عام 2018، قادماً من إشبيلية، شارك لونغليه في 160 مباراة بقميص البارسا، وسجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة أهداف، وفاز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

وبعد مشاركته في الفترة التحضيرية مع فريق المدرب هانزي فليك لموسم 2024-25، غادر المدافع الفرنسي على سبيل الإعارة إلى أتلتيكو مدريد، حيث شارك في 34 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف لفريق المدرب دييغو سيميوني.

وقبل فترة الإعارة مع أتلتيكو، خاض المدافع فترتين على سبيل الإعارة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ففي موسم 2022-23، شارك في 35 مباراة مع توتنهام هوتسبير، وفي الموسم التالي ساعد أستون فيلا على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ومثّل الفريق في المسابقة الأوروبية في دوري المؤتمرات.

أكثر ما يهمّ برشلونة، هو أنّ لونغليه، الذي يفترض أن يوّقع عقداً للقاء في العاصمة مدريد، سامح النادي براتبه على موسمين، 16 مليوناً عن كلّ موسم، أي أنّ البارسا وفّر 32 مليون يورو، ما يفسح المجال في سلّم الرواتب، للتعاقد مع لاعبين جدد.





