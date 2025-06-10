فيديو - توتي يُبهر في سنّ الـ48

🚨 Totti scores from the 𝗛𝗔𝗟𝗙𝗪𝗔𝗬 𝗟𝗜𝗡𝗘 🤯



48 years old and still has the touch 🔥



🎥 @tvdellosport pic.twitter.com/SxZ69EDdfK — 433 (@433) June 9, 2025

اعتزل فرانشيسكو توتي كرة القدم منذ ثماني سنوات، لكنّ الحسّ التهديفي لم يفارقه أبداً، فقد سجّل اللاعب الإيطالي مؤخّراً هدفًا من منتصف الملعب، ما ترك المشجّعين في حالة ذهول.ففي مباراة ودّيّة، نظّمتها أوبرازيون نوستالجيا، جمعت فيها 40 لاعباً معتزلًا من بينهم، زاكاردو وزانيتي ودينو باجيو وزولا وبانوتشي وفيرون وغيرهم، استلم توتي الكرة في منتصف الملعب، تحكم فيها بكعبه، وسددها نحو الشباك، مستغلاً تقدّم جارس المرمى المنافس.هذا الهدف، جعل الآلاف من المشجعين في ملعب إينيو تارديني يقفون للتصفيق لأسطورة روما، البالغ من العمر 48 عاما، في المباراة الممتعة والتي انتهت بنتيجة (3-3).