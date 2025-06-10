بونماتي وميسي والكرة الذهبيّة بينهما

قدّم نادي برشلونة العديد من اللاعبين اللامعين والأساطير

قدّم نادي برشلونة العديد من اللاعبين اللامعين والأساطير لكرة القدم، وفي حين كان يحقّق الألقاب الجماعية، كان لاعبوه، في فرق الرجال والسيدات، يحقّقون الألقاب الفرديّة.

وإذا كان ليونيل ميسي هو أبرز لاعب برشلوني، حيث حقّق 8 كرات ذهبيّة، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى، فإنّ أيتانا بونماتي، اللاعبة الإسبانية ذات الـ27 عاماً، تسير على خطى الأرجنتيني، وبدأت بغزو عالم كرة القدم النسائيّة وقد حقّقت حتى الآن كرتين ذهبيتين في العامين الماضيين.

وقادت بونماتي ناديها ومنتخب بلادها إلى منصّات التتويج، وانتشرت صورة لها وهي تحمل لوحة تجسّدها وليونيل ميسي، وكلّ منهما يحمل كرة ذهبيّة، واللوحة قدّمتها لها الرسامة كلوديا بيريز.







