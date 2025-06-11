اللاعبون الخمسة الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في النهائيات

هذا هو السبب في أن معظم النجوم الكبار كانوا مهاجمين

الأهداف تصنع الانتصارات، ولهذا السبب فإن تسجيلها هو أهم جزء في كرة القدم، وربما هذا هو السبب في أن معظم النجوم الكبار كانوا مهاجمين، فهم الذين يخطفون الأضواء في نهاية المطاف على الرغم من أن الأمر يتطلب فريقًا مكوّنًا من 11 لاعبًا للعب بالمباريات.

وعلى أعلى مستوى في هذه الرياضة، فإن تسجيل الأهداف في حد ذاته أمر عظيم، لكن القيام به عندما يكون فريقك في أمس الحاجة إليك أو عندما تكون بحاجة لحسم اللقب هو ما يحدد حقًا عظمة اللاعبين.

وفي المباريات النهائية، تصبح الأمور أكثر حدة، لأنها على المحك، ومثل هذه المواقف يمكن أن تسبب الكثير من الضغط، لكن هذه السيناريوهات هي التي تفصل الأفضل عن غيرهم من اللاعبين.

ولأنّ الكؤوس لا يفوز بها إلّا العظماء، اليكم اللاعبين الخمسة الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في النهائيات، مع النادي أو المنتخب الذي يلعبون له:

ليونيل ميسي: 35 هدفًا

بيليه: 31 هدفًا

كريستيانو رونالدو: 24 هدفًا

نيمار: 21 هدفًا

روماريو: 19 هدفًا







