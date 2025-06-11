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فيديو - ماذا حصل بين رونالدو ونيكولاس وليامز؟

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فيديو - ماذا حصل بين رونالدو ونيكولاس وليامز؟
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كرة القدم

2025-06-11 | 01:22
فيديو - ماذا حصل بين رونالدو ونيكولاس وليامز؟

تغلّبت على إسبانيا بركلات الترجيح ليل الاحد الفائت

فازت البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبيّة للمرة الثانية بعد أن تغلّبت على إسبانيا بركلات الترجيح ليل الاحد الفائت.
وبين شوطي المباراة، أثار كريستيانو رونالدو غضب المشجعين، بعد أن تبادل القمصان مع نيكو ويليامز، حين كانت النتيجة تشير الى تأخّر منتخب بلاده بهدفين لهدف.
وسرعان ما استعاد رونالدو الجمهور إلى صفه، بعد أن أدرك التعادل لرجال المدرب روبرتو مارتينيز في الدقيقة 61 قبل أن يتمّ استبداله في الدقيقة 66.
ولا يمكن لوم رونالدو على تبادل القمصان، ولو كانت فريقه خاسرًا، فلقطات الفيديو المنتشرة من النفق الذي يقود إلى غرف الملابس، تظهر أنّ اللاعب الإسباني هو من اقترب من الأسطورة البرتغالي وطلب قميصه، فما كان من الأخير إلّا أن خلعه وقدّمه له، ليكون ويليامز قد خسر اللقب، لكنه فاز بتذكار من أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.



فيديو - ماذا حصل بين رونالدو ونيكولاس وليامز؟

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

نيكو وليامز

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