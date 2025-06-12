باتشو .. اللاعب الذي جعل ناديه وبلاده يفخران به

فرض نفسه كلاعب أساسي في أحد أكبر أندية كرة القدم في العالم

عاش ويليان باتشو موسمًا رائعًا، حيث فرض نفسه كلاعب أساسي في أحد أكبر أندية كرة القدم في العالم، باريس سان جيرمان، وساهم معه في الفوز بأربعة ألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا إلى جانب الدوري الفرنسي والكأس وكأس السوبر في فرنسا.

ولم يمر تأثير باتشو مرور الكرام، حيث منحه الدوري الفرنسي مؤخرًا تكريمًا فريدًا تقديرًا لأدائه الرائع منذ انضمامه إلى النادي الباريسي.

وفي 31 أيار - مايو، أصبح باتشو أول لاعب من الإكوادور يفوز بدوري أبطال أوروبا، ثمّ في 11 حزيران- يونيو، ساعد منتخب بلاده على التأهل الى كأس العالم 2026 بعد تعادلين نظيفين مع منتخبي البرازيل وبيرو، حيث تألّق المدافع في الحفاظ على شباك فريقه نظيفة.





