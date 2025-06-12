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رغم الهزيمة امام البرتغال .. اليكم إنجازات دي لا فوينتي

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رغم الهزيمة امام البرتغال .. اليكم إنجازات دي لا فوينتي
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كرة القدم

2025-06-12 | 00:36
رغم الهزيمة امام البرتغال .. اليكم إنجازات دي لا فوينتي

انتقادات عديدة طالت مدرّب إسبانيا لويس دي لا فوينتي

انتقادات عديدة طالت مدرّب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بعد خسارة المنتخب في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبيّة أمام البرتغال بركلات الترجيح.
وإن كان هناك العديد من التساؤلات قد طُرحت حول تشكيلة الفريق والتبديلات والاعتماد على لاعبين دون المستوى مثل مينغويزا وموراتا، فلا يجب إغفال أنّ هذه البطولة هي غير رسميّة، وتمثل الفرصة الأنسب لدراسة الخطط ومراقبة اللاعبين، قبل عام واحد من انطلاق بطولة كأس العالم 2026.
كما أنّ مباراة واحدة لا يجب أن تمحو إنجازات المدرّب الإسباني مع منتخب بلاده، فمنذ تولّيه مهمّة تدريب الفريق عام 2022 شارك في 3 بطولات دولية مع إسبانيا ولم يخسر أي مباراة (المباراة التي تحسم بركلات الترجيح تحتسب نتيجتها الرسميّة تعادلًا)، ووصل منتخب إسبانيا مع لويس دي لا فوينتي للنهائي في البطولات الثلاث ، وحقق بُطولتين منها هما دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 ويورو 2024 وحلّ وصيفًا لبطل الأمم الأوروبية 2024-2025.  
الاستحقاق المقبل لدي لا فوينتي هو التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 حيث وضعت القرعة إسبانيا مع تركيا وجورجيا وبلغاريا في المجموعة الخامسة، مع العلم أنّ لا روخا هو المنتخب الوحيد في التاريخ الذي لم ينهزم على أرضه في تصفيات المونديال.


رغم الهزيمة امام البرتغال .. اليكم إنجازات دي لا فوينتي

رياضة

كرة القدم

منتخب إسبانيا

لويس دي لا فوينتي

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