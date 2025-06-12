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سكالوني ورصيد ذهبي في سبع سنوات مع الأرجنتين

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سكالوني ورصيد ذهبي في سبع سنوات مع الأرجنتين
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كرة القدم

2025-06-12 | 00:36
سكالوني ورصيد ذهبي في سبع سنوات مع الأرجنتين

حقّق المدرّب العديد من الإنجازات مع "بلاد الفضّة"

يتولّى ليونيل سكالوني مسؤولية تدريب منتخب الأرجنتين منذ سبع سنوات.
وخلال تلك الفترة، حقّق المدرّب العديد من الإنجازات مع "بلاد الفضّة"، ونقل المنتخب إلى مستوى آخر ليصبح المصنّف الأوّل عالميًّا، بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم.
فقد خاض منتخب الأرجنتين معه 87 مباراة حتّى الآن، فاز في 61 وتعادل في 18 وخسر 8 مباريات فقط، وهذه الأرقام أوصلت الأرجنتين إلى منصّات التتويج، إذ حصد لقب كوبا أميركا مرّتين عامَي 2021 و2024، وكأس العالم 2022، وكأس الأبطال كونميبول–يويفا 2022 والتي عرفت باسم فيناليسيما 2022.
وقاد سكالوني النجم ليونيل ميسي ورفاقه للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، التي يسبقها كأس الأبطال كونميبول–يويفا ضدّ منتخب إسبانيا بطل اليورو، فهل سيتمكّن المدرّب الأرجنتيني من تحقيق المزيد من المجد لبلاده؟.



سكالوني ورصيد ذهبي في سبع سنوات مع الأرجنتين

رياضة

كرة القدم

ليونيل سكالوني

ليونيل ميسي

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